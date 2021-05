Campionato del Mondo Optimist, Riva del Garda si prepara ad accogliere giovani velisti da 50 nazioni

martedì, 11 maggio 2021

Riva del Garda – Manca poco più di un mese allo start della manifestazione di vela giovanile più attesa nel panorama velico internazionale, il Campionato del Mondo Optimist, che dopo il rinvio subito nel 2020 si prepara quest’anno ad accogliere a Riva del Garda i migliori piccoli velisti del mondo. Foto @Elena Giolai – Fraglia Vela Riva.

Con le registrazioni ancora aperte, sono già 50 le Nazioni che hanno perfezionato l’iscrizione alla manifestazione iridata che prenderà il via mercoledì 30 giugno nelle acque del Garda Trentino: tra qualificazioni, team race e finali, i partecipanti saranno impegnati in un’intensa serie di regate che si concluderà il 10 luglio, quando verrà proclamato il vincitore del Campionato del Mondo Optimist 2021, successore nell’albo d’oro a Marco Gradoni, recordman nella Classe Optimist per aver messo il sigillo a tre manifestazioni iridate consecutive.

Si respira un’aria di grande positività in casa Fraglia Vela Riva, location ospite della manifestazione, e tra tutti i componenti del Comitato Organizzatore: dopo il necessario rinvio nel 2020, la macchina organizzativa sta lavorando a tutto ritmo per dare luce ad un’edizione divertente, sicura e memorabile per tutti i partecipanti.

Il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini ha commentato: “La conferma di questo importante evento sportivo consente oggi di rimettere in moto la macchina organizzativa con rinnovato entusiasmo, per portare a Riva del Garda una concreta occasione di rilancio e valorizzazione del territorio. La mission di Riva del Garda Fierecongressi, che consiste nel sostenere e promuovere l’economia dell’Alto Garda attraverso l’attività fieristica e congressuale, ci porta a stringere alleanze come questa mettendo a disposizione, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, il nostro know how nell’ospitalità e organizzazione di eventi nonché gli spazi del Centro Congressi utili a garantire una logistica ottimale”

Positive anche le parole del presidente di Garda Trentino, Marco Benedetti: “Finalmente torna a Riva del Garda uno dei più importanti eventi nel panorama velico internazionale: un grande traguardo non solo per Fraglia Vela Riva, ma anche per tutto il Garda Trentino. La vela rappresenta da sempre uno dei punti di forza della nostra offerta turistica e questo risultato è un ulteriore coronamento dell’intenso lavoro di sinergie che si compie da decenni sul territorio“.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è organizzato da Fraglia Vela Riva, Riva del Garda Fierecongressi, Garda Trentino e AICO – Associazione Italiana Classe Optimist.