Calcio, Temù: la Sampdoria batte il Castiglione 11-1

giovedì, 22 luglio 2021

Temù – Seconda amichevole della Sampdoria al centro sportivo di Temù (Brescia) con una scorpacciata di reti: dopo il 14 a 0 contro la Nuova Camunia di domenica scorsa, oggi la formazione blucerchiata ha battuto 11-1 il Castiglione con tripletta di Torregrossa, doppiette di Quagliarella, Gabbiadini, Caprari e reti di Thorsby e Bonazzoli. La mano del neo allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa, che sta testando il rendimento dei calciatori in questa prima settimana di ritiro, si vede e soprattutto punta su un gioco offensivo, sviluppando le fasce.

La Sampdoria è in ritiro da una settimana a Ponte di Legno (Brescia), ospite dell’hotel Mirella, e vi rimarrà fino al termine del mese. Nei prossimi giorni si aggregheranno alla squadra Jakub Jankto e Albin Ekdal, mentre lunedì 26 luglio – sempre al centro sportivo di Temù – è in programma la terza amichevole contro il Piacenza (inizio alle 17.30) e la quarta contro lo Spezia si giocherà venerdì 30 luglio, alle 17, allo stadio “Centro per lo Sport e del Tempo Libero” di Cles (Trento) e sarà il test più importante di questo inizio stagione.