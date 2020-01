Calcio, serie D: l’USD Dro Alto Garda sconfitto a Seregno

domenica, 19 gennaio 2020

Seregno – La formazione dell’USD Dro Alto Garda Calcio si arrende per 0-2 sul campo del Seregno Calcio. Con un gol per tempo la squadra lombarda di mister Zoran Gjorgiev interrompe la mini serie positiva della formazione del Dro Alto Garda (quattro punti nelle ultime due giornate), che vengono raggiunti così al penultimo posto dal Milano City (ieri ha pareggiato in casa con la Castellanzese), rallentando la loro rincorsa alla zona play-out (la Virtus Bolzano ora è a 8 punti).

La società droata ha presentato una nota scritta al direttore di gara e si tutelerà nelle sedi adeguate, segnalando l’accaduto alle autorità sportive e giudiziarie competenti, per presunti “colpi proibiti” inferti a propri membri dello staff e giocatori nel tunnel.

IL TABELLINO

SEREGNO – DRO ALTA GARDA 2-0

RETI: 47’ pt rigore La Camera (S), 34’ st Zoia (S)

SEREGNO: Barlocco, Zoia, Bonaiti, Tomas, La Camera, Gregov, Lucatti, Gazo, Invernizzi (48’ st Jimenez), Borghese, Labas (40’ st Mantegazza). All. Gjorgiev. A disp: Galimberti, Louati, Artaria, Luoni, Ferrari, Valsecchi,

DRO ALTO GARDA: Gentile, Salvaterra (12’ st Proietto), Dallavalle, Stanghellini, Kostadinovic, Tuninetti (27’ st Antonucci), Brusco, Pancheri, Aquaro, Menolli, Sylla (40’ st Calcari). All. Manfioletti. A disp: Gionta, Farimbella, Karamoko, Francescon, Tufo, Ferreira.

Arbitro: Claudio Campobasso di Formia (Anelli di Padova – Chillemi Barcellona P. G.)

NOTE: Espulso al 23’ st Lucatti (S); Ammoniti: La Camera, Borghese, Salvaterra, Dallavalle, Tuninetti. Angoli 8-4, Recupero 3’-4’. Terreno in buone condizioni. Spettatori 500