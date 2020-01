Calcio, serie D: il Dro batte la capolista Pro Sesto

sabato, 11 gennaio 2020

Sesto San Giovanni - Nell’anticipo del secondo turno di ritorno del Serie D Girone B Lega Nazionale Dilettanti il USD Dro Alto Garda Calcio ha battuto per 2-0 la capolista Pro Sesto ed ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, fondamentale per ritrovare morale e autostima verso la salvezza.

La squadra di mister Manfioletti è riuscita a sbloccare il risultato al 29’ con Proietto ed approfittando nella ripresa della fortunata deviazione del neo-entrato Carullo. Il Dro che, a differenza di altre sfortunate prestazioni, riesce a controllare il match sino alla fine, con il giovane portiere Gentile che sventa a 15 minuti dal termine il rigore di Monni che avrebbe potuto riaprire il match.

Squadra droata che si conferma l’autentica “bestia nera” dei lombardi, visto che le uniche due vittorie stagionali dei giallo-verdi della Busa sono giunte contro la formazione di Sesto San Giovanni (all’andata ad Oltra finì 2-1 con le reti di Pancheri e Salvaterra).

IL TABELLINO

PRO SESTO – DRO ALTO GARDA 0-2 (29’ pt Proietto, 17’ st Autorete Carullo)

PRO SESTO: Tamma, Giubilato, Bosco (1’ st Capelli), Gattoni (10’ st Gualdi), Bettoni (24’ st Cominetti), Di Maio, Tota, Segato, Monni, Scapuzzi, Carnevale (1’ st Carullo). All. Parravicini. A disp: Cioffi, Amato, Paoluzzi, Crosariol, Romeo,

DRO ALTO GARDA: Gentile, Salvaterra, Stanghellini (32’ st Calcari), Karamoko, Ischia, Tuninetti, Francescon (16’ st Benamati), Menolli, Aquaro (48’ st Kostadinovic), Antonucci (34’ st Farimbella), Proietto (39’ st Ferreira). All. Manfioletti. A disp: Gionta, Tufo, Sylla, Brusco

ARBITRO: Marco Russo di Torre Annunziata

(Chichi di Palermo – Palla di Catania)

NOTE: Espulsi al 18’ st Giubilato (PS) somma ammonizioni, e al 22’ st mister Parravicini (PS) per proteste; Ammoniti: Bettoni, Bosco, Scapuzzi, Tuninetti. Angoli 8-5.