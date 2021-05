Calcio, Serie D: il Breno pareggia sul campo del Villa Valle

domenica, 2 maggio 2021

Villa d’Almè – La sfida tra Villa Valle e Breno finisce 1-1. Tutto è accaduto nel secondo tempo: la formazione granata avanti al 16′ della seconda frazione di gioco con un gran gol dell’attaccante Melchiori che di destro dal limite dell’area ha trovato il sette e non c’è stato nulla da fare per l’estremo difensore.

La partita è stata vivace con azioni da entrambe le parti e nelle azioni finali della partita la squadra di casa ha trovato il pari – al 45′ – con Albani. Il Breno recrimina per non essere riuscito a portare a casa i tre punti, viste anche le occasioni da rete che ha avuto durante la gara (nella foto credit Us Breno un’azione di gioco).