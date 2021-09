Serie D, girone B: pari di rigore tra Breno e Caravaggio

domenica, 26 settembre 2021

Breno – Pareggio di rigore nella sfida di oggi al Tassara di Breno (Brescia), tra la formazione di casa e il Caravaggio. Finisce 2-2 coi granata due volte in vantaggio e altrettante ripresi dagli undici metri nell’esordio casalingo della stagione.

Al vantaggio di Triglia, ha risposto Ibe su rigore. Mauri, prima dell’intervallo, ha riportato in vantaggio i granata con uno splendido piazzato a giro, imprendibile per l’estremo difensore ospite. Nella ripresa, gli orobici hanno riagguantato il pari sempre su rigore e sempre con Ibe.

Mercoledì 29 settembre è in calendario il recupero dei camuni con la Vis Nova: si riparte dal 18esimo del primo tempo sul risultato di 1-0 in favore dei granata grazie al gol di Triglia.

IL TABELLINO

BRENO-CARAVAGGIO 2-2 (7’ Triglia (B), 38’ rig. Ibe (C), 47’ Mauri (B), 62’ st rig. Ibe (C).

BRENO (4-2-3-1): Tota, Ndiour, Perez, Mauri (42’ st Tagliani), Mondini (35’ st Pelamatti), Gasperoni (12’ st Cicciù), Triglia (c), Wojdyla, Brancato, Goglino (12’ st Melchiori), Sampietro. A disposizione Serio, Negretti, Cavallari, Tanghetti. Allenatore Tacchinardi.

CARAVAGGIO (3-4-3): Vitali, Aprile, Corno, Fumagalli A. (10’ st Lamesta), Gritti (c), Viola, Stefanoni, Brioschi (1’ st Galdoune), Ibe, Lleshaj, Fumagalli T. A disposizione De Bono, Possenti, Cortinovis, Nessi, D’Alessandro, Fornari, Lamperti. Allenatore Terletti.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

AMMONITI: Perez (B), Ibe (C), Corno (C).