Serie C, girone B: la Feralpisalò batte la Fermana al fotofinish. Tabellino

sabato, 18 gennaio 2020

Salò - I “Leoni del Garda” tornano alla vittoria nella prima uscita casalinga del 2020. In un incontro che non ha regalato troppe emozioni, ci pensa Tommaso Ceccarelli nei minuti di recupero a regalare i tre punti ai verdeblù con un gol di rapina sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Caracciolo. Da segnalare il rientro in campo dopo il grave infortunio e ben 304 giorni di assenza di Baldassin (nella foto credit Feralpisalò). Di seguito il tabellino di FeralpiSalò-Fermana 1-0.

Il tabellino

FERALPISALÒ-FERMANA 1-0

Feralpisalò (4-3-2-1): De Lucia; Eguelfi (30’st Mordini), Giani, Legati, Vitturini; Carraro, Altobelli, Magnino (36’st Baldassin); Scarsella (36’st Tirelli), Guidetti (12’st Ceccarelli); Caracciolo. A disp.: Liverani, Spezia, Bertoli, Hergheligiu. All.: Sottili.

Fermana (3-4-2-1): Ginestra; De Pascalis (27’st Sperotto), Comotto (27’ Manetta), Scrosta; Iotti, Urbinati, Manè (34’st Ricciardi), Lancini; Petrucci (12’st Bacio Terracino), D’Angelo; Cognigni (12’st Maistrello). A disp.: Gemello, Rolfini, Venturi, Isacco, Molinari, Zerbo, Clemente. All.: Antonioli.

Arbitro: Sig. Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Guardalinee: Signori Tomasello Andulajevic di Messina e Marchetti di Trento

Gol: 47’st Ceccarelli

Ammoniti: Carraro (Fer), Ginestra (Frm)

Note: Recupero: 2‘pt, 5’st; Angoli: 1-0 Spettatori: 954 (di cui 512 abbonati)