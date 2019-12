Basket, Serie A: la Germani espugna il campo della Virtus Roma

domenica, 22 dicembre 2019

Roma – La Germani in versione natalizia è stupenda: sul campo della neopromossa Virtus Roma è una Leonessa, che sciorina una performance al limite della perfezione, dando una spallata decisiva ad una diretta concorrente per la corsa a quello che è il secondo obiettivo stagionale bresciano: le Final Eight di Coppa Italia.

Cavalcando il suo miglior momento, pochi giorni dopo essersi regalata l’accesso alle Top 16 di EuroCup, Brescia è ancora una volta autrice del proprio destino e con passo netto e deciso pone un altro tassello a colorare il bellissimo mosaico della propria stagione. 53-83 è il punteggio finale di una sfida mai davvero iniziata per la squadra di casa, che fin dalle prime battute subisce l’energia, la velocità di esecuzione e i pronti riflessi di una Germani solida e ambiziosa: ancora una volta Brescia dimostra di avere grandi sogni e, nel mirino, grandi traguardi.

Scaldati i motori, i ragazzi di coach Esposito spingono il piede sull’acceleratore fino ad intascare un fiducioso +10 già al termine del primo quarto, affrontato a viso aperto sin dai primi minuti. La Virtus perde la rotta e fatica terribilmente a ritrovarsi: in balia di se stessa per le scarne percentuali realizzative e intrappolata nella fittissima ragnatela difensiva bresciana, la squadra capitolina incassa l’ondata di una Germani che punta a chiudere la sfida quanto prima, trovando un +19 alla fine del primo che in quest’ottica è certamente di buon auspicio.

Se il tempo è galantuomo, grandi sono i meriti di Ojars Silins. Pur inserito nei meccanismi della Leonessa da pochissimi giorni, il lettone è straripante nel primo tempo, nel quale piazza 4 triple, una più preziosa dell’altra, dà i via al break decisivo che conduce Brescia all’allungo e dimostra ancora una volta che con i giocatori sia necessario avere pazienza, senza dare giudizi troppo affrettati.

La seconda metà di gara corre ancora spedita in direzione Brescia, viaggiando praticamente a binario unico. La Virtus prova a rientrare ma deve fare i conti con una Germani coriacea, che non placa la propria sete di punti e macina canestri su canestri, allargando la forbice del divario nel punteggio fino al +23, profondo gap con il quale si chiude il terzo quarto. L’ultimo periodo è praticamente accademia per i bresciani, ai quali è affidato il solo compito di gestire con lucidità e concentrazione il tesoretto messo in cassaforte. Senza indugi né patemi, Brescia chiude a chiave il bottino e si gode la magica notte romana.

Il Natale, dunque, è particolarmente caldo e dolce in casa Germani, che potrà festeggiarlo con i propri cari sulla scia di una serie di risultati positivi che scaldano il cuore e allargano il sorriso dei propri tifosi. Come sempre, però, i festeggiamenti dureranno poco: giovedì 26 dicembre, infatti, arriverà già il momento di tornare in campo, affrontando il derby con la Vanoli Cremona.