Al Circolo Vela Torbole l’ultima selezione nazionale Optimist

giovedì, 6 maggio 2021

Torbole – E’ iniziata oggi presso il Circolo Vela Torbole – su delega della Federazione Italiana Vela – la 2^ Selezione Nazionale Optimist, che deciderà le squadre azzurre per campionati Europei e Mondiali. Un avvio di questa decisiva fase finale molto impegnativa per le condizioni di vento trovate sul Garda Trentino, che sono state a dir poco toste con 18/22 nodi di vento da sud. Due le batterie in acqua per i 138 timonieri al via a loro volta selezionati dalle varie selezioni Interzonali FIV. Tra i numerosi campioni europei di cui la flotta italiana si fregia, il migliore nella prima giornata è stato Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva), che ha infilato una tripletta di primi. Condizioni favorevoli anche per l’altro rivano Lorenzo Ghirotti che con 3-1-2 risale la classifica generale, che considera anche la prima selezione disputata a Scarlino: con le tre regate odierne di Torbole la classifica conta al momento 12 prove totali. Ottimo con 1-2-1 anche l’altro campione europeo Adriano Quan Cardi (LNI Ostia), ma diversi timonieri hanno potuto esprimersi al meglio con le dure condizioni avute in questa prima giornata gardesana. Dopo le regate di venerdì la flotta sarà divisa con i migliori 70 che si confronteranno nella Gold Fleet. La strada per la convocazione azzurra è ancora lunga e sicuramente combattuta, considerato l’altissimo livello di almeno i primi 15. Il Circolo Vela Torbole, grazie al Comitato di Regata e il suo staff, proseguirà nel fornire il miglior supporto per una selezione che si presenta giocata all’ultima virata.

Classifica dopo 3 prove di Torbole (12 totali): https://www.circolovelatorbole.com/clientfiles/regatta/attachments/20210506173733_fr-01—.htm