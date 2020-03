Vermiglio, mobilitazione di Amministrazione Comunale e vigili del fuoco

domenica, 22 marzo 2020

Vermiglio – Uno dei paesi della Valle di Sole maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus si mobilita. L’Amministrazione comunale di Vermiglio (Trento) con il sindaco Anna Panizza e il vice Michele Bertolini hanno espresso solidarietà alle famiglie colpite dal Covid 19 e il cordoglio alla famiglia di Giorgio Daldoss, deceduto ieri all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Intanto i vigili del fuoco di Vermiglio, con il comandante Luis Daldoss, hanno informato tutta “la popolazione di Vermiglio che in questi giorni ci siamo organizzati per poter intervenire in ogni caso di necessità” (nella foto a lato).

“Ci potreste vedere bardati con tute particolari, mascherine, occhiali, guanti – scrivono i vigili del fuoco – questo per tutelare la vostra incolumità e anche per tutelare noi vigili del fuoco. In questo periodo nero siamo già costretti a intervenire in ranghi ridotti, un contagio all’interno del corpo vorrebbe dire quarantena per tutti gli altri vigili andati in contatto, e questo significherebbe una sospensione del nostro servizio. Non vorremmo mai non poter garantire l’interventistica primaria, ed è anche per questo che dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso.

Vi preghiamo, in caso di chiamata di avvisarci se avete sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili al virus Covid-19, e mantenere le distanze di sicurezza. Con una buona collaborazione, tutto sarà più facile! Una raccomandazione, da parte dei vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale che in questo periodo è più che mai attenta alla salute del nostro paese. #iorestoacasa. Facciamolo tutti, per il nostro bene”.