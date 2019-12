Vermiglio, la magia del Natale e i numerosi appuntamenti della settimana

domenica, 22 dicembre 2019

Vermiglio – Diversi appuntamenti in Alta Val di Sole per grandi e piccoli durante la prossima settimana. Si parte alla vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, alle 16, quando al Teatro Polo Culturale con entrata libera andrà in scena lo spettacolo per bambini “ASPETTIAMO BABBO NATALE… con gli aiutanti di Babbo Natale”.

Giovedì 26 dicembre la “SAGRA PATRONALE DI SANTO STEFANO” – ore 10.00 Santa Messa, ore 14.30 Vespri ed a seguire momento di festa per famiglie; in serata dalle ore 20.45 – “CHRISTMAS PHACES CHANTS” - concerto d’organo e sax con Massimiliano Girardi e Luca Lavuri in chiesa Parrocchiale di Santo Stefano.

Venerdì 27 dicembre – ore 20.45 – “CORO PRESANELLA IN CONCERTO” - Chiesa di S. Pietro a Cortina. A seguire panettone, vin brûlé e thè offerto dagli amici di S. Pietro presso il Casél.

Sabato 28 dicembre – ore 20.45 – “CONCERTO DI NATALE TRA LIRICA E MUSICA POP” – con il tenore Valerio Manzana, la cantautrice Tiziana Mariotti e l’attrice Miresi dell’Eva. Teatro Polo Culturale; entrata libera.

Inoltre:

- dal 20 dicembre al 6 gennaio – dalle 16 alle 21 – nella frazione di Cortina saranno aperti il “CASEL” e la “BOTTEGA DEL FANTINO” dove verranno esposte fotografie in bianco e nero dei mestieri di un tempo e proiettati i filmati della grande nevicata del 1977 e dell’incendio di Cortina. Passeggiando tra gli scorci lasciatevi affascinare dalle magiche creazioni natalizie che addobbano la frazione

- “PRESEPI DI UN TEMPO, arti e mestieri” - Presepe degli Omini di Fieno – realizzati con fieno, paglia e vestiti d’epoca situati tra le Cort e le fontane di Pizzano. I presepi si potranno visitare fino al 6 gennaio. Di sera l’atmosfera sarà veramente magica.

- Parco neve la “BRUSCADELA”: dal 21 dicembre al 6 gennaio aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30. Dal 10 gennaio a fine stagione aperta il venerdì dalle 14 alle 16.30 ed il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 16.30. Apertura per gruppi in altri orari e anche serale.

- Piste Fondo: aperti tutti gli anelli per un totale di 18 km.

- Museo della Guerra e ufficio turistico: fino al 24 dicembre dal lunedì al sabato con orario 09.00-12.00 | 15.00 – 18.00. Giorno di Natale chiuso. Dal 26 dicembre al 5 gennaio tutti i giorni 09.00-12.00 | 15.00 – 18.00 e il 6 gennaio 09.00 – 12.00.

- Forte Strino: dal 26 dicembre al 5 gennaio dalle 14.00 alle 17.30; il 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30. Su richiesta in altri periodi per gruppi, anche serale.

Per info: www.vermigliovacanze.it