Vaccino Covid-19: in Trentino prenotazioni al CUP per over 50

mercoledì, 5 maggio 2021

Trento – La campagna di vaccinazione trentina prosegue spedita, con la nuova apertura delle prenotazioni per gli over 50. Da questa sera alle 23 anche tutti i nati dal 1967 al 1971 potranno prenotare la vaccinazione al CUP online. Il vaccino sarà somministrato nelle sedi vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale (vedi elenco https://bit.ly/3bG1Wdb) potrà vaccinarsi dal proprio medico.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati (scaricabili anche dal sito Apss: https://bit.ly/3aUwBCX). L’azienda sanitaria raccomanda di presentarsi puntuali all’appuntamento (ma non più di cinque minuti prima). Chi ha scelto di vaccinarsi al drive through di Trento sud dovrà recarsi all’appuntamento in macchina e indossare una maglietta a manica corta per facilitare la somministrazione.

“Un altro passo importante – ha commentato l’assessore Stefania Segnana – per raggiungere il più in fretta possibile l’obiettivo di un Trentino Covid-free. Stiamo puntando, anche attraverso una campagna informativa, sulla sensibilizzazione dei nostri concittadini che invitiamo ad aderire responsabilmente a questo invito, supportato anche dai dati che dimostrano come l’immunizzazione stia dando risultati molto positivi“.