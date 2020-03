Trento: oggi chiusi parchi e giardini, domani stop ai negozi

sabato, 21 marzo 2020

Trento – Da oggi in vigore i provvedimenti adottati dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti: sono chiusi parchi e giardini pubblici, oltre alle piste ciclabili nonché i negozi di alimentari la domenica e i festivi.

Con una nuova ordinanza il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha previsto ulteriori restrizioni per fermare la diffusione del Covid-19 sul territorio trentino.

Accanto alla chiusura della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, non si potrà recarsi nei parchi e nei giardini pubblici, compresa ogni area verde pubblica provvista di parco-giochi. Sulle panchine potrà sedersi una sola persona alla volta.

Disposta infine la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari.