Seconda vittima del Covid 19 a Vermiglio

domenica, 22 marzo 2020

Passo Tonale – Seconda vittima del Covid 19 in Alta Val di Sole. Oggi è giunta la notizia del decesso di una 71enne residente a Vermiglio (Trento) e molto conosciuto al Passo Tonale. E’ la seconda vittima in meno di 48 ore del Comune dll’Alta Val di Sole e il sindaco di Vermiglio, Anna Panizza, ha comunicato la triste notizia ai familiari. Il 71enne era stato colpito nei giorni scorsi dal coronavirus. La famiglia è molto conosciuta a Vermiglio e al Passo Tonale per l’attività commerciale. Lascia la moglie e tre figli.

L’Amministrazione comunale di Vermiglio, con in testa il sindaco Anna Panizza e il vice Michele Bertolini, è vicina alle famiglie che hanno perso un loro caro e manifestato “intensa partecipazione al loro dolore”. Secondo i dati diffusi oggi le persone contagiate a Vermiglio sono 31.

Il sindaco Anna Panizza ha ribadito: “L’emergenza sanitaria ci impone di mantenerci a distanza, ma in questi momenti di sofferenza e tristezza con il cuore dobbiamo trasmettere forza e solidarietà a quelle famiglie maggiormente colpite”.