Rsa, la Giunta trentina approva le Linee guida per le visite

martedì, 16 giugno 2020

Trento – Approvate oggi dalla Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana, le disposizioni relative all’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali socio-sanitarie per anziani e disabili. Le linee guida, che erano state condivise proprio ieri con i vertici di Upipa e Spes e, in precedenza, con i rappresentanti degli enti gestori e i sindacati, prevedono la possibilità di consentire l’accesso a parenti e visitatori a partire da giovedì 18 giugno. La deliberazione, in coerenza con il Dpcm, stabilisce che è facoltà coordinatore sanitario – e non del legale rappresentante dell’ente gestore, indicare i casi in cui sono permesse le visite agli ospiti.

Confermate le misure di prevenzione già individuate dalle precedenti linee guida, ovvero la necessità di adottare misure specifiche tecnico-organizzative atte a:

- impedire il contatto fisico tra residenti e parenti/visitatori

- organizzare spazi, luoghi e arredi dedicati

- garantire percorsi distinti di accesso

- garantire una sorveglianza continua.