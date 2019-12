Stanze igloo al ghiacciaio Presena, Bertolini: “Grande novità dell’inverno”

lunedì, 30 dicembre 2019

Passo Tonale – Tutto è pronto: sono state realizzate sul ghiacciaio Presena dall’artista Ivan Mariotti tre eleganti stanze-igloo dotate di ogni comfort e da Capodanno sono pronte ad accogliere gli ospiti. Una novità assoluta sull’arco alpino con l’opportunità di trascorrere la notte totalmente avvolti dalla neve a 2750 metri di altitudine.

LA NOVITA’ - Il ghiacciaio Presena si candida ad essere il luogo cult dell’inverno 2020: all’ormai celebre Ice Music Festival (kermesse musicale di oltre 50 concerti ospitati in un igloo da 300 posti e suonati con 17 strumenti rigorosamente di ghiaccio che prenderà avvio sabato 4 gennaio), si affiancherà, a partire da Capodanno, un’iniziativa in più: sarà possibile dormire in tre lussuose camere-igloo e vivere un’esperienza unica. La società Capanna Presena, presieduta da Federico Bendetti, ha accolto con grande entusiasmo la scommessa delle camere di ghiaccio. La temperatura interna nelle tre stanze rimane sempre attorno ai 4 gradi, pochi ma di gran lunga più alti delle temperature glaciali che si registrano sul Presena di notte.

“L’idea è quella di una continua ricerca e sviluppo del prodotto turistico che ruota intorno al ghiacciaio del Presena, riuscendo ad impreziosirlo ogni anno con delle novità – racconta Michele Bertolini (nel video), consigliere delegato Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Le stanze igloo sono ispirate ad un tema particolare: c’è la Arctic Room, arricchita da sculture che richiamano un paesaggio artico con orsi polari, foche e stalattiti; poi c’è la Forst Room in cui campeggiano botti di legno immerse in un bosco con cervi e caprioli, a simboleggiare il legame tra la famosa birra altoatesina e il territorio montano e infine la Chalet Room, in cui è stata rievocata una cascina tipica montana, completa di caminetto, arredi e sullo sfondo un borgo alpino”.

L’ESPERIENZA - La notte in un igloo sarà un’esperienza unica e Capanna Presena offrirà servizi di alta qualità: si potrà trascorrere la serata, dalle 21 alle 24, nella suggestiva Spa, composta da idromassaggio, sauna e bagno turco dai quali si può ammirare il panorama mozzafiato del ghiacciaio Presena illuminato solo da luna e stelle. Ma, a rendere particolare l’esperienza è ovviamente la possibilità di trascorrere la notte in un igloo, magari dopo aver assistito al concerto nell’EQ Ice Dome.

GLI ARTISTI - Le stanze igloo sono delle vere opere d’arte “temporanea” perché ovviamente saranno fruibili solo fino a primavera quando inevitabilmente si scioglieranno. “Costruire le stanze-igloo è stata una sfida emozionante - afferma lo scultore Ivan Mariotti, che le ha realizzate con un team di quattro persone (Marco Martello, Ruggero Vanelli, Pierluigi Bernardi, Gianluigi Zeni) -. Abbiamo gonfiato tre grandi palloni sui quali è stata gettata acqua e neve. Poi quando la neve ha raggiunto un metro di altezza abbiamo iniziato a formare l’igloo con una fresa e, dopo che la struttura di ghiaccio si è consolidata, abbiamo sgonfiato il pallone”. Non resta che vivere quest’esperienza davvera unica.