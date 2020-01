Presenze record a Pontedilegno-Tonale, Bertolini: “Ricca offerta, ora l’Ice Music Festival 2020″

venerdì, 3 gennaio 2020

Passo Tonale – Una stagione invernale iniziata sotto il migliore stellone e un periodo natalizio con il tutto esaurito nelle strutture recettive, alberghi e residence, e passaggi record sugli impianti del Comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Oltre agli sciatori sono numerosi i turisti che utilizzano gli impianti per raggiungere Roccolo Ventura a Temù e la Valbione a Ponte di Legno, la Valbiolo e soprattutto Passo Paradiso e cima Presena, dove si ha un colpo d’occhio eccezionale sulle cime della Presanella, Adamello e Ortles Cevedale.

“Siamo soddisfatti dell’inizio della stagione invernale - spiega Michele Bertolini (nel video), consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Grazie alle nevicate di novembre e dicembre la skiarea è ottimamente innevata e tantissimi sciatori hanno scelto il nostro comprensorio per le festività natalizie e di Capodanno. Abbiamo registrato numeri importanti, con presenze in prevalenza di italiani, e adesso scatteranno le settimane bianche con l’arrivo di turisti stranieri”.

ICE MUSIC FESTIVAL

I prossimi giorni saranno importanti per il Comprensorio al confine tra Trentino e Valle Camonica: domani (sabato 4 gennaio) scatterà la seconda edizione della kermesse artistica ospitata all’interno del teatro-igloo da 300 posti realizzato a 2600 metri di quota al Passo Tonale. Quattro concerti a settimana, eseguiti da artisti di fama internazionale con strumenti rigorosamente di ghiaccio), pièce teatrali sui cambiamenti climatici e cene di grandi chef. Domani ad inaugurare Ice Music 2020 sarà la Bandabardò, una delle band più esplosive d’Italia.

“Il nostro comprensorio – prosegue Michele Bertolini - ha un grande appeal e l’Ice Music Festival non ha eguali in Europa: è un’ulteriore offerta in più che rivolgiamo agli ospiti che sceglieranno le località della skiarea per le loro settimane bianche. Un’opera d’arte poliedrica che ha già dimostrato di saper arricchire il panorama già impareggiabile del Ghiacciaio Presena, con la sua vista su Adamello, sulle Dolomiti di Brenta e sul gruppo Ortles-Cevedale”.