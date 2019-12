Pontedilegno-Tonale: pienone, allenamenti Nazionale B e vip sulle piste da sci

lunedì, 30 dicembre 2019

Ponte di Legno – Pienone sulle piste del comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale: le località tra Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole sono invase da migliaia di turisti in questi giorni.

Numeri record sulle piste con code agli impianti dall’apertura al mattino fino alla chiusura pomeridiana. Le presenze complessive nelle varie località del territorio superano quelle degli scorsi anni nelle prime giornate di questo periodo – attendendo il bilancio finale dopo l’Epifania – complice anche una disposizione dei giorni festivi sul calendario ‘ad hoc’ per tanti lavoratori e famiglie con Natale e Capodanno posti a metà settimana.

PROGRAMMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA MA PROBLEMI VIABILITA’

Dati che da un lato confermano l’ottimo lavoro fatto per la promozione turistica del comprensorio, per una clientela sempre più ‘mordi e fuggi‘ con soggiorni tipicamente brevi o addirittura di giornata, ma che dall’altro dovrebbero far riflettere gli amministratori del territorio per il problema legato alle infrastrutture, specialmente dal punto di visto della viabilità tra code chilometriche sulle strade tra Bassa Valle Camonica, nodo di Edolo e Tonale e limitazioni negli spazi di parcheggio alla base degli impianti e nei paesi.

Queste, insieme alla sostituzione/ampliamento di qualche impianto sciistico per velocizzare i tempi di attesa, sono le principali richieste di una clientela sempre più numerosa in un comprensorio che nel corso degli anni ha saputo scalare la classifica delle località turistiche dell’arco alpino.

ALLENAMENTI NAZIONALE B E VIP

In questi giorni inoltre sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno si è allenata la squadra nazionale B italiana di Coppa Europa di sci alpino, allenata da Devid Salvadori. Foto @Instagram @devidsalvadori.

Qualche vip in Alta Valle Camonica: tra gli altri, non è passata inosservata la presenza di Luigi Pelazza, volto noto de Le Iene e spesso in vacanza nel comprensorio, e Dario Marcolin, ex calciatore e ora commentatore tecnico per DAZN. Domani invece arriverà a Ponte di Legno Cristian Marchi, special guest dell’evento di Capodanno, SnowBirth, al Palazzetto dello Sport.