Passo Tonale, clientela soddisfatta dal nuovo Redival

domenica, 29 dicembre 2019

Passo Tonale – Il nuovo Redival piace ai turisti e nei primi giorni di apertura ha registrato ottime presenze sia da parte di italiani che di stranieri. “E’ stato un buon inizio – racconta Debora, della famiglia Daldoss proprietaria del nuovo Revidal - e dalla clientela abbiamo avuto ottime risposte“.

La nuova struttura – inaugurata il 15 dicembre – è sorta sulle ceneri del vecchio Hotel Redivalle ed ha arricchito l’offerta turistica al Passo del Tonale con après ski, bar, ristorante, self service e centro multi servizi. E’ articolato su tre livelli: al piano terra sono già ospitati un noleggio sci, l’Alp trauma clinic del dottor Pizzolla e ticket office, mentre al piano superiore si trovano il bar, ristorante e self service. Prima struttura al Passo Tonale con una scala mobile, è in grado di offrire un servizio a turisti e sciatori che facilmente possono accedere alle piste da sci. Il nuovo Redival è a pochi passi dalla seggiovia Valena e Alpe Alta, offrendo grandi opportunità agli sciatori.

“In futuro – prosegue Debora Daldoss – pensiamo anche ad eventi, in grado di fornire qualcosa di nuovo ai turisti che scelgono la nostra località per la vacanza invernale”. Grandi progetti per una località – il Passo Tonale – che è tornata ad essere meta top del turismo.