Incidenti sulle piste del Tonale, gran lavoro dei soccorritori

sabato, 11 gennaio 2020

Passo Tonale – Giornata di gran lavoro per i soccorritori sulle piste del Tonale e Ponte di Legno. Gli interventi hanno interessato soprattutto le piste del Tonale (Trento), la Paradiso che scende dal Presena, quindi la Tonalina e la Serodine. A Ponte di Legno (Brescia) un incidente è accaduto sulla pista Corno d’Aola, con un 48enne che è stato accompagnato all’ospedale di Edolo.

Gli altri interventi: un bambino di 6 anni che stava sciando sulla pista Tonalina ha riportato traumi nella caduta e con l’elisoccorso, giunto dalla centrale operativa di Brescia, è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi, però per precauzioni è stata trattenuto in Pediatria per accertamenti.

Una donna di 55 anni e un 21enne soono stati soccorsi sulla pista Paradiso e con l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno sono stati trasportati all’ospedale di Edolo (Brescia) per traumi agli arti inferiori. Gli ultimi interventi nel pomeriggio con tre persone soccorse e uno sciatore – 45 anni – trasportata all’ospedale di Cles (Trento).