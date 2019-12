Ice Music Festival al via, ecco le Cene Gourmet dopo i concerti in quota

martedì, 31 dicembre 2019

Passo Tonale – Ice Music Festival al via, nel ricco cartellone di iniziative anche le Cene Gourmet in quota. Una volta al mese, al termine dei concerti nel teatro-igloo dell’Ice Music Festival, alcuni grandi chef presenteranno i propri menu degustazione nel vicino Rifugio Passo Paradiso a 2585 metri. Un modo originale per rendere ancora più esclusiva la propria esperienza sul Ghiacciaio Presena.

CENE GOURMET

I menu degustazione sono ormai lo strumento più apprezzato dal pubblico che vuole entrare nella mente e nel mondo gastronomico di un grande chef. Ma difficilmente queste cene top class possono essere apprezzate in un rifugio alpino. Da quest’anno però sarà possibile provare un’esperienza diversa: cenare in alta quota (2585 metri, per la precisione), dopo aver assistito a uno dei concerti che caratterizzano la seconda edizione dell’Ice Music Festival, l’originalissima kermesse musicale ospitata in un teatro-igloo da 300 posti realizzato sul Ghiacciaio Presena, tra la trentina Val di Sole e la bresciana Valle Camonica.

Gli appuntamenti in calendario – denominati “Stelle sotto zero” – sono uno per ciascuno dei mesi invernali, nel rifugio Passo Paradiso, all’arrivo dell’omonima cabinovia che parte dal Passo Tonale e a pochi passi dall’EQ Ice Dome che ospiterà i concerti.

“L’Ice Music Festival è un appuntamento che non ha eguali in Europa e sta caratterizzando il nostro comprensorio sciistico – spiega Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale che organizza il festival insieme all’APT della Val di Sole e a Trentino Marketing -. Quest’anno abbiamo voluto inserire anche questa iniziativa perché siamo certi che rappresenterà un’occasione in più per godere delle eccellenze del territorio, per di più gustandole in modo originale, con il panorama notturno del Ghiacciaio Presena, con la sua vista su Adamello e sul gruppo Ortles Cevedale”.

Il primo degli appuntamenti è in programma per sabato 18 gennaio. Ai fornelli Romeo Landi, chef del Ristorante “Beccaccino” (Sorico, Lago di Como) con l’amico chef Alfio Colombo e Michele Zanella, chef del Ristorante “Alla Vecchia Macina” di Pellizzano (TN). Venerdì 28 febbraio sarà la volta di Bernard Fournier, chef con una stella Michelin del Ristorante “Da Candida” (Campione d’Italia). Si chiuderà sabato 21 marzo: in cucina tornerà lo chef Michele Zanella, affiancato per l’occasione da Marco Bezzi, chef del Ristorante San Marco di Ponte di Legno (BS).

Tutte le cene saranno proposte al prezzo di €70 a persona, incluso l’abbinamento con i vini delle Cantine Ferrari.

I piatti proposti rappresenteranno un connubio tra le materie prime tipiche del territorio solandro e camuno (cervo, trota di fiume, mele) e il meglio degli ingredienti delle altre regioni italiane. Un mix gastronomico che è il migliore spot per divulgare l’abbondanza di delizie che solo l’Italia sa offrire.

Per maggiori informazioni e per conoscere i menù: https://www.pontedilegnotonale.com/it/ice-music-festival/stelle-sotto-zero/