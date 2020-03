Emergenza coronavirus: un morto e 210 nuovi contagi in Trentino. 16 casi a Riva del Garda, 23 a Vermiglio

venerdì, 20 marzo 2020

Trento – Stop alle attività commerciali domenica 22 e 29 marzo e chiusura dei parchi in Trentino. Sono i due provvedimenti sull’emergenza coronavirus adottati oggi dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che vanno ad aggiungersi alla chiusura delle piste ciclabili. Sono stati illustrato nel consuento incontro quotidiano sull’emergenza coronavirus.

I dati sull’emergenza coronavirus evidenziano una crescita costante e oggi si registra un’altra vittima. In Trentino i morti per il coronavirus sono 13. “Il picco – ha detto il presidente Fugatti – non è ancora stato raggiunto e temiamo per i prossimi giorni”. Nel corso del punto quotidiano è stato attivato il collegamento con la dottoressa Susanna Cozzio, di Unit Covid-19 dell’ospedale di Rovereto che ha illustrato l’attività. Dal primo contagio del 7 marzo scorso si è arrivati agli attuali 130 ricoverati. “Abbiamo ancora una piccola disponibilità – ha detto – poi arriveremo alla saturazione”.

Il dottor Antonio Ferro di Apss ha fatto il punto sulle aree dove ci sono stati i contagi ed ha svelato che le aree piàù critcihe sono la zona ladine della Val di Fasse e Val di Fiemme, quindi la Val di Sole e Val di Non. Meno problemi nelle zone della Val d’Adige e Vallagarina.

L’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ha illustrato i provvedimenti adottati oggi dalla Giunta provinciale, poi ha svelato la situazione in Trentino: un deceduto, 85 anni, residente a Pieve di Bono, 210 nuovi contagi e 29 persone guarite.

I nuovi contagi sono stati 119 con tampone e 92 non tamponati. Attualmente sono 793 le persone contagiate a domicilio, 198 in reparti infettivi, 15 in Alta Intensità e 34 in Terapia Intensiva. Secondo quanto illustrato dall’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, si sono registrati 32 nuovi contagi (168 complessivi) a Trento, 1 (25) a Rovereto, 18 (121) ad Arco. 7 (16) a Riva del Garda, 10 (31) a Dro, 13 (69) a Ledro , 6 (12) a Storo, 1 (3 ) a Terzolas e 1 (23) a Vermiglio.