Uccise il fratello a Sondrio, condannata la sorella 70enne

giovedì, 6 maggio 2021

Sondrio – Condannata a 6 anni e quattro mesi Anna Forni, 71 anni, che il 25 gennaio 2019 uccise il fratello Alberto soffocandolo con un lenzuolo. La 70enne, accusata di omicidio aggravato, è stata giudicata con rito abbreviato al termine dell’udienza preliminare che si è svolta oggi. La Procura di Sondrio, con il sostituto procuratore Marialina Contaldo, ha avanzato al Gup la richiesta di condanna a 9 anni e quattro mesi, mentre i legali della donna, che hanno già preannunciato il ricorso in Appello. hanno puntato all’assoluzione. Il giudice Antonio De Rosa ha inflitto 6 anni e quattro mesi.

Quella di Anna e Alberto è una storia di solitudine: Anna Forni, 70 anni, residente a Milano e origini valtellinesi, il 25 gennaio di due anni fa uccise il fratello Alberto, 80enne, in uno degli alloggi protetti della Fondazione Longoni in via don Bosco a Sondrio. Poi si costituì ai carabinieri dicendo: “Ho ucciso mio fratello, volevo mettere fine alle sue sofferenze”. Alberto Forni aveva vissuto a Primolo (Sondrio), con la moglie e non aveva figli. Rimasto vedovo nel 2018 si trasferì in uno degli alloggi della Fondazione Longoni. La sorella vedendolo sofferente lo soffocò e oggi è stata condannata in udienza preliminare.