Violazioni di norme e coprifuoco nel Bresciano, 23 sanzionati dai carabinieri

domenica, 16 maggio 2021

Sirmione – I carabinieri del Comando Provinciale di Brescia continuano senza sosta l’opera di controllo del territorio, rivolgendo particolare attenzione proprio al rispetto delle norme specifiche in materia di contenimento epidemiologico, svolgendo una mirata azione preventiva nelle aree di maggiore aggregazione giovanile della movida, sia nel centro storico cittadino che nelle località a maggior rischio di assembramenti sulla riviera gardesana.

Ogni fine settimana infatti, l’Arma presidia il centro storico ed i comuni della riviera continuando ad impiegare numerosi militari in pattuglie appiedate, dinamiche a bordo di autovetture ed anche con il supporto di una Stazione Mobile in Piazza Tebaldo Brusato, fulcro della movida cittadina dei giovanissimi.

Nella serata di ieri, numerosi sono stati i controlli effettuati. A fronte di oltre 500 persone identificate, infatti, sono state elevate complessivamente 23 sanzioni, nei casi in cui – nonostante i ripetuti inviti – si sono formati alcuni assembramenti dove peraltro alcune persone non indossavano la mascherina per la protezione delle vie aeree, o la indossavano in maniera scorretta.

Inoltre, sulla riviera è stato sanzionato un ristorante che, ben oltre le ore 22, svolgeva ancora attività di ristorazione. Veniva inoltre applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 5 giorni e sanzionati pure i due clienti ancora intenti a consumare la cena, seduti al tavolo all’esterno dell’esercizio. Le sanzioni amministrative applicate, in totale, hanno superato i 10mila euro.