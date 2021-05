Varna, la Polizia Stradale scopre irregolarità nel trasporto animali

venerdì, 14 maggio 2021

Varna – La Polizia Stradale vigila sulla regolarità del trasporti di animali vivi, autotrasportatori altoatesini nei guai. Un equipaggio della Polstrada di Bressanone (Bolzano), durante una mirata attività volta al contrasto del trasporto in condizioni insalubri di animali vivi, sorprendeva un autotrasportatore altoatesino nei pressi del casello autostradale di Varna (Bolzano), alla guida di un autocarro carico di bovini.

Da una prima ispezione il personale rilevava immediatamente le precarie condizioni igieniche del mezzo e da un controllo più approfondito svolto unitamente al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Distretto di Bressanone, veniva rilevato che la modalità di trasporto non garantiva la sicurezza ed il benessere degli animali. Al conducente venivano comminate in proposito sanzioni per oltre 2.300 euro.

In altro analogo controllo, durante lo scorso mese di aprile, personale sempre della Polizia Stradale di Bressanone, sorprendeva anche in quella circostanza un trasportatore locale lungo la statale che collega Bressanone a Brunico (Bolzano), con un carico di bovini trasportati in condizioni igieniche intollerabili, ed avendo il bestiame vincolato in modo innaturale nel vano di carico, che comunque non risultava a norma per tale trasporto. Anche in questa circostanza interveniva a supporto il Servizio Veterinario di Bressanone ed il conducente responsabile veniva sanzionato per oltre 5.300 euro.