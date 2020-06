Valdidentro: cade in bici, ferito l’atleta Alessio Martinelli

venerdì, 12 giugno 2020

Valdidentro – Trauma facciale per il ciclista valtellinese, Alessio Martinelli, 19 anni, residente in Alta Valle, che milita con i colori del team Colpack. Il giovane, medaglia d’argento ai Mondiali juniores in Gran Bretagna, ha avuto un incidente mentre si stava allenando sulla strada che porta al lago di Cancano: è caduto all’altezza della Torre di Fraele. Il ciclista è stato soccorso dall’equipe medica del 118 e con l’eliambulanza trasportato al Civile di Brescia. Non è in gravi condizioni e sarà sottoposto ad accertamenti per i traumi riportati.