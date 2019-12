sabato, 28 dicembre 2019

Senales – Valanga travolge comitiva di tedeschi, tre vittime in Val Senales: sono morti una 25enne e la figlia di sette anni, deceduta in ospedale, e un’altra bambina di 7 anni. Sono invece ricoverati in ospedale a Merano un bambino di 11 anni e il padre. La valanga si è abbattuta a Maso Corto, frazione di Senales, in una zona con una pista molto frequentata a 2.250 metri di altezza, estesa per un fronte di quasi 500 metri.

Sul posto sono giunti il Soccorso alpino della Val Senales, il Soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri sciatori e i vigili del fuoco di vari paesi della Val Senales. Sono stati estratti vivi uno sciatore di 11 anni e il genitore, provenienti da un paese vicino ad Aquisgrana. Le salme sono state trasportate a Trento, Naturno, in Val Venosta, e a Senales.

“I nostri collaboratori la mattina presto hanno valutato la situazione e non c’erano pericoli. Se avessero avuto dei dubbi non avrebbero certo aperto la discesa a valle”, ha detto Thomas Konstantin Stecher, direttore delle Funivie Ghiacciai Val Senales che non esclude che la valanga “sia stata causata da sciatori fuori pista”.

Domani i soccorritori valuteranno se riprendere le ricerche, che sono state sospese in serata. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Günther Morandell.