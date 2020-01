Val Masino: paura per l’incendio tetto di una casa

lunedì, 13 gennaio 2020

Val Masino – Incendio danneggia il tetto di una casa in località San Martino, frazione di Val Masino (Sondrio). Le fiamme sono divampate sul tetto, forse per una canna fumaria difettosa, e si sono propagate velocemente su tutta la copertura distruggendola. L’intervento dei vigili del fuoco è durato circa tre ore: oltre allo spegnimento sono stati effettuati anche gli interventi di bonifica. I danni sono ingenti: distrutta la copertura di circa 70 metri quadrati dell’abitazione della casa disposta su tre piani.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sondrio con i colleghi della stazione di Ardenno. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, l’ipotesi più accreditata è il cattivo funzionamento di una canna fumaria.