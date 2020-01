Uomo soccorso al lago di Pescegallo

domenica, 12 gennaio 2020

Valgerola - Intervento oggi pomeriggio per la VI Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Morbegno. La richiesta è arrivata intorno alle 15. Soccorso un uomo in località Lago di Pescegallo, a 1900 metri di quota, per una sospetta frattura a una gamba. Le squadre territoriali, sette i soccorritori CNSAS impegnati, sono intervenute a supporto con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza, con la motoslitta e con gli sci d’alpinismo; sul posto l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo. L’uomo è stato messo in sicurezza e portato in ospedale, i tecnici sono poi scesi con le altre due persone del gruppo. L’intervento è terminato intorno alle 18:00.