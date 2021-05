Trento, chiusi due bar per violazione dell’orario

lunedì, 17 maggio 2021

Trento – Continuano i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Questo fine settimana il Questore della Provincia di Trento, a seguito del “Tavolo Tecnico” tra tutte le forze di Polizia e delle Polizie Locali, ha disposto, in ambito provinciale, una serie di servizi di prevenzione volti ad incrementare sia la vigilanza e la sicurezza dei cittadini contro i fenomeni di criminalità diffusa, sia per contrastare gli assembramenti dei giovani, al fine di evitare l’aumento della diffusione del coronavirus.

I controlli, oltre ad avere una funzione dissuasiva e preventiva, sono sempre preceduti da una capillare attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei titolari degli esercizi commerciali, finalizzata al rispetto delle distanze ed alla corretta attuazione delle misure di contenimento del Covid.

Questa azione risulta efficace nella generalità dei casi, anche se si registra ancora qualche sporadica ma marcata violazione da parte di alcuni. Per tale motivo nel corso della serata di sabato sera, a fronte di alcune violazioni alla normativa in atto, sono state sanzionate due attività commerciali per non aver rispettato l’orario di chiusura serale, con la conseguenza che, oltre al pagamento di una multa per entrambi i gestori, è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura immediata dei due bar per cinque giorni.