Trentino, lutto per la scomparsa di Gianni Ciurletti

venerdì, 27 dicembre 2019

Trento – Mondo della cultura trentina in lutto per la scomparsa di Gianni Ciurletti, 71 anni, per decenni soprintendente provinciale per i beni archeologici.

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Gianni Ciurletti, già soprintendente per i beni archeologici della Provincia autonoma di Trento. Di questa importante figura della nostra cultura ricordiamo l’impegno nella divulgazione, affinché l’archeologia fosse patrimonio di tutti i trentini, oltre che alla portata di ogni singolo cittadino. È anche grazie al lavoro di ricerca da parte di Ciurletti che possiamo vantare opere che valorizzano il passato della nostra terra, dalla preistoria all’età contemporanea, costruendo peraltro un’importante rete di relazioni con i territori confinanti. Di questo gli siamo davvero grati”. Così l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.