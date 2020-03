Trentino, 17 denunciati dalla Polizia di Stato nel weekend

lunedì, 23 marzo 2020

Trento – Non si fermano le attività della Polizia di Stato per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

I risultati dei controlli disposti dal Questore Cracovia, nel fine settimana, hanno dimostrato che le violazioni delle misure di polizia, volte a monitorare e contrastare il movimento di persone dirette alle seconde case, sono state, sostanzialmente, episodiche. Ciò nonostante sono state, comunque, denunciate, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, art 650 c.p., in relazione ai D.L. ed ai DCPM, emanati per l’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19, 17 persone

Alcuni interventi più significativi: domenica la Volante ha denunciato 3 stranieri che si erano trovati a casa di uno di loro per una cena. La segnalazione è pervenuta al 112 dai vicini. Sempre ieri la Volante ha denunciato un ragazzo italiano che si era giustificato adducendo che doveva recarsi a comprare degli integratori alimentari.

Due ragazze, infine, ieri sera verso le 21, si sono giustificate che erano andate a fare la spesa, mostrando lo scontrino il cui orario di acquisto dei beni riportava, però, le ore 15.30. A Rovereto la Volante, dopo un inseguimento, ha denunciato un ragazzo che stava andando a trovare la fidanzata. A Riva del Garda è stato denunciato uno straniero, che proveniente da fuori provincia, stava cercando la presunta moglie dipendente di un supermercato.