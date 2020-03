Teglio: incendio tetto di un’abitazione a Tresenda

sabato, 21 marzo 2020

Teglio – Incendio in un’abitazione di Tresenda, frazione di Teglio (Sondrio) e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e del distaccamento di Tirano evita il peggio.

Il fumo usciva dal tetto dalla casa, disposta su due piani, ed ha allarmato i vicini che hanno allertato il 115 che giunto in forze sul posto hanno circoscritto l’incendio, molto probabilmente dovuto a un cattivo funzionamento della canna fumaria, e successivamente messo in sicurezza l’edificio.

L’intervento si è concluso in meno di due ore. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo, che poteva avere conseguenze gravi. Non si sono registrati feriti nè intossicati.