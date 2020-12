Strada della Forra di Tremosine, si lavora per il ritorno alla normalità

martedì, 29 dicembre 2020

Tremosine – Ieri è stata chiusa la Strada Provinciale n. 38 “Tremosine – Tignale” dal km 0+000 al km 5+000, la cosiddetta strada della Forra di Tremosine. A seguito delle copiose nevicate sono caduti massi ed alberi nelle reti paramassi che per il carico, in alcuni punti, si sono rotte ed i sostegni sono stati divelti.

Oggi è stato fatto un sopralluogo per la stima dei danni con l’impresa di manutenzione, si attende per domani l’intervento dei rocciatori specializzati che possano verificare lo stato delle reti paramassi. Si organizzeranno in seguito i lavori di pulizia e ripristino reti paramassi per poter consentire la riapertura della strada provinciale.