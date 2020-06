Spaccio di droga: 15mila euro occultati in vecchio tv, madre e figlio nei guai a Chiuro

lunedì, 8 giugno 2020

Sondrio – 15mila euro di proventi dello spaccio di droga occultati all’interno di un vecchio televisore. A seguito di un’ulteriore attività investigativa riconducibile all’operazione “Grisù’ 2019”, conclusasi il 21 maggio scorso con l’esecuzione di 19 misure cautelari e che ha permesso di individuare un gruppo di giovani valtellinesi coinvolti nell’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio, nel pomeriggio del 4 giugno, ha rinvenuto una cospicua somma di denaro in un immobile, a Chiuro, località Val Fontana, di comproprietà di S.F. e M.N., rispettivamente madre e figlio.

L’importo complessivo, di 15mila euro, nascosto all’interno di un vecchio televisore, era custodito in involucri termosaldati di tre mazzette di banconote di diverso taglio, riconducibili all’attività criminosa posta in essere dal M.N., figlio della donna che gestiva in questo capoluogo un traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e marijuana provenienti dalla Spagna e dall’hinterland milanese. Attualmente i due sono detenuti in carcere.