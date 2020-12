Sondrio: dopo don Tarcisio, il Covid si porta via don Giorgio

lunedì, 28 dicembre 2020

Sondrio – Addio a don Giorgio Pontiggia, salesiano, molto conosciuto a Sondrio, in particolare a San Rocco, in Colleggiata e nelle frazioni. Aveva 77 anni, malato da un paio d’anni, da più di un mese era ricoverato all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio).

Don Giorgio era giunto a Sondrio nel 2018 dopo un’esperienza missionaria quasi trentennale in Etiopia ed essere stato parroco della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice dal 1985 al 1990 a Sesto San Giovanni (Milano). Prima ancora era stato direttore dell’oratorio.

Don Giorgio (nella foto a lato) era da più di 55 anni un sacerdote salesiano. Il funerale sarà celebrato mercoledì 30 dicembre alle 10 in Collegiata a Sondrio, poi sarà sepolto a Caslino d’Erba (Como), suo paese di origine.

Tanti i messaggi ci cordoglio, giovani e meno giovani hanno lasciato un messaggio per don Giorgio Pontiggia, e la Comunità Pastorale San Bartolomeo “si è unita alla preghiera in memoria di don Giorgio Pontiggia che in questi ultimi due anni ha collaborato con la celebrazione delle Messe nelle frazioni, sempre molto apprezzato dai fedeli per la sua testimonianza”.

E’ il secondo lutto in meno di dieci giorni per la comunità salesiana di Sondrio: infatti prima di Natale era morto don Tarcisio Sgariboldi (nella foto sotto), 83 anni. Giunto a Sondrio nel 2017 dopo una lunga esperienza pastorale in diverse case dell’Ispettoria salesiana lombardo-emiliana, in particolare a Sesto San Giovanni (Milano), Chiari (Brescia) e Bologna ,don Tarcisio era stato colpito a inizio dicembre dal Covid insieme ai suoi confratelli. Dopo i funerali in Collegiata a Sondrio è stato sepolto a Zibido San Giacomo (Milano).