Smottamento, chiusa la Sp228 da Levico a Pergine

lunedì, 17 maggio 2021

Levico – I violenti nubifragi che si sono abbattuti nell’ultima giornata hanno provocato uno smottamento sulla Sp228, che unisce Levico a Pergine. Nella notte si è verificato uno smottamento, con sassi e terra che sono finiti sulla carreggiata, per fortuna in quel momento non transitava alcuna vettura. Sul i tecnici della Provincia di Trento e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata. La strada è chiusa e in giornata si terrà un sopralluogo con i tecnici della della Provincia di Trento e saranno definiti gli interventi prima della riapertura al traffico. Saranno valutati eventuali i rischi di altri movimenti franosi.