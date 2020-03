Sei denunciati dalla Polizia locale a Trento, ok gli esercizi commerciali

martedì, 24 marzo 2020

Trento – Continuano i controlli sul territorio della Polizia locale a Trento per garantire il rispetto delle disposizioni per il contenimento del coronavirus. Ieri sono state controllate 117 persone: di queste sei sono state denunciate ai sensi dell’articolo 650 del codice penale in ottemperanza al DPCM 8 e 9 marzo ’20. Nessun denunciato invece ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale / false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). Effettuati controlli anche su 15 esercizi commerciali, ancora senza riscontrare alcun comportamento scorretto.

Ufficio relazioni con il pubblico, sempre alto il numero di chiamate

Dopo un calo nelle chiamate all’URP che si era registrato nella seconda parte della scorsa settimana, i numeri sono tornati ad alzarsi con quasi 200 risposte date nella giornata di ieri. Anche questa mattina le operatrici dell’URP hanno continuamente risposte alle chiamate dei cittadini. Molti dubbi riguardano le novità introdotte dall’ultimo DPCM. Alcune delle telefonate riguardano inoltre problematiche e risoluzione di problemi di ordinaria quotidianità.

L’Ufficio relazioni con il pubblico è il riferimento unico per le domande dei cittadini all’Amministrazione comunale. L’ufficio risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì via mail o telefono (tel. 0461 884453, 0461 884005 – n° verde 800 – 017615 - comurp@comune.trento.it). Il sito dell’Amministrazione comunale ha una pagina dedicata a tutti gli aggiornamenti.