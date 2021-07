Scontro frontale tra auto nel Bresciano, morta una donna

lunedì, 19 luglio 2021

Ghedi – Tragedia nel Bresciano, Questa mattina una donna di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Castenedolo a Ghedi (Brescia). L’allarme è scattato in mattinata e sul posto è stata inviata una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, l’equipe medica del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Nell’incidente frontale tra due autovetture è morta la 59enne, mentre una 56enne è stata accompagnata alla Poliambulanza di Brescia.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale della sezione di Brescia.