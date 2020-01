Ruba alimenti e li rivende in stazione, denunciato dai carabinieri a Morbegno

mercoledì, 15 gennaio 2020

Morbegno – Rubava alimenti che poi rivendeva presso la stazione ferroviaria, i carabinieri denunciano un pregiudicato a Morbegno.

Nel corso dei controlli, una pattuglia dei Carabinieri del locale Comando, nei dintorni della stazione ferroviaria di Morbegno, individuano un uomo che si aggira dentro e fuori la stazione ferroviaria: è da solo e non sembra interessato ai treni ma avvicina le persone presenti, infastidendole, e si muove in maniera tanto incerta da sembrare ubriaco, nonostante siano le prime ore del pomeriggio.

L’uomo, un 50enne pregiudicato del posto, viene fermato e controllato dai carabinieri. Nello zaino i militari trovano quasi 10 tranci di bresaola di pregio e diverse lattine di birra. Quello che emerge subito dopo in base agli accertamenti dei carabinieri è che l’uomo nella mattinata, in più occasioni per passare inosservato, aveva rubato le bresaole e le birre presso un supermercato della zona: i tranci di bresaola, del valore unitario di circa 20 euro, venivano venduti alla modica cifra di 5 euro ai passeggeri dei treni, mentre le birre erano destinate all’uso personale.

La merce recuperata, il cui valore complessivo è stato quantificato in quasi 200 euro, è stata restituita all’esercizio commerciale mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sondrio per furto, sanzionato per ubriachezza. Inoltre, gli è stato notificato un ordine di allontanamento dalla stazione ferroviaria di Morbegno e relative pertinenze.