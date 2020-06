Riva di Solto, ciclisti multati dalla Polizia Stradale

lunedì, 1 giugno 2020

Riva di Solto – Raffica di multe ai ciclisti indisciplinati sulla litoranea occidentale del Sebino, che unisce Lovere (Bergamo) a Sarnico. Da una settimana la strada è chiusa per un dissesto idrogeologico in località Zù di Riva di Solto (Bergamo) e sono in corsso lavori di bonifica, ma i ciclisti nonostante i divieti e i cartelli transitano anche nella zona chiusa per raggiungere le diverse località.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato posti di blocco in zona e sanzionando tre ciclisti: 87 euro per violazione segnaletica verticale. Tra l’altro motociclisti e automobilisti, ignorando i cartelli di divieto posti sia a Lovere che a Sarnico, ma anche in altri punti lungo l’intera sponda occidentale, giungendo alle barriere hanno inevitabilmente fatto inversione di marcia.