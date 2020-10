lunedì, 26 ottobre 2020

Riva del Garda – Intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda, in collaborazione col corpo di Arco, per il principio d’incendio di un camion in un piazzale di San Tomaso.

Sul posto si è recata l’autobotte con quattro vigili del fuoco che ha provveduto a bonificare il mezzo ed a metterlo in sicurezza in quanto il principio d’incendio era stato prontamente tenuto sotto controllo dall’autista utilizzando un estintore.