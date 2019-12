Riva del Garda: recuperati due escursionisti sul sentiero dei Contrabbandieri

domenica, 29 dicembre 2019

Riva del Garda - Intervento in notturna sul sentiero dei Contrabbandieri. Si è concluso poco dopo le 19.30 un intervento per il recupero di due escursionisti in difficoltà sul sentiero dei Contrabbandieri, un percorso che prevede alcuni passaggi attrezzati e che si sviluppa a picco sul lago di Garda, a valle dell’abitato di Pregasina. I due escursionisti, un uomo e una donna, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 18 perché non erano più in grado di proseguire in autonomia a causa della fatica.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che con il supporto dei visori notturni ha individuato i due escursionisti. Due tecnici di elisoccorso sono stati verricellati su un pulpito a un centinaio di metri di distanza dai due escursionisti. Dopo averli raggiunti li hanno quindi accompagnati in sicurezza sul pulpito per permettere il recupero dell’elicottero tramite il verricello. I due escursionisti, illesi, sono stati elitrasportati fino al campo sportivo di Riva del Garda (Trento).