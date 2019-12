Riva del Garda, la Polizia denuncia dipendente per vendita petardi a 14enni

martedì, 31 dicembre 2019

Trento - Nel corso delle festività sono stati attuati dal Commissariato di Riva del Garda numerosi servizi finalizzati al controllo delle attività inerenti la vendita dei fuochi d’artificio. Durante i controlli è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria una dipendente di un negozio che aveva venduto a tre minori di anni 14 dei petardi di cui era vietata la vendita.

Con l’occasione si ricorda che la vendita di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici a minori di 18 anni comporta la pena fino a 6 mesi di arresto e l’ammenda da 20mila a 200mila euro.

Vi sono, inoltre, multe da 25 a 300 euro, anche nei confronti delle persone che usano petardi e materiale pirotecnici laddove le ordinanze sindacali lo vietano. Le forze dell’ordine invitano quindi i cittadini a prestare particolare attenzione ai divieti in atto.

“In questo periodo dell’anno - commenta il Vice Questore Salvatore Ascione - è consuetudine utilizzare i fuochi d’artificio per propiziare l’anno nuovo. A fronte di questa tradizione si invitano tutti i cittadini a prestare particolare attenzione nell’uso dei petardi ed in particolare a tenerli lontani dalle persone e dai materiali infiammabili; a non raccogliere i fuochi non esplosi; ad allontanarsi quando la miccia è accesa; a non lanciare contro animali e persone ed a seguire dettagliatamente le indicazioni riportate sulla confezione. Per ultimo, ma sicuramente il più importante, acquistare sempre i fuochi consentiti e, possibilmente, farli accendere da mamma e papà”.

Controlli stradali

Continua l’impegno della Polizia Stradale per garantire la sicurezza della circolazione stradale anche durante queste giornate di fine anno.

In particolare nel periodo delle festività di Natale 2019 e Capodanno 2020 l’attività della Polizia Stradale si è intensificata allo scopo di aumentare la sicurezza degli automobilisti che in questo periodo circolano numerosi sulle strade della Provincia di Trento.

Infatti, oltre alla verifica della presenza delle dotazioni invernali installate (pneumatici da neve) o a bordo dei veicoli (catene) ed al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti (verifiche sull’assunzione di alcool e droga), sono stati effettuati e verranno programmati nei prossimi giorni, controlli nel corso delle “Operazioni Alto Impatto”. Questi ultimi sono finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, del corretto uso di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli, cui si aggiungono specifici controlli sulla regolarità dei veicoli e dei conducenti destinati al trasporto collettivo di persone (autobus).

A partire dal 15 novembre 2019 e sino al 15 aprile 2020, sull’autostrada A22 del Brennero e su tutte le strade statali e provinciali del Trentino vige l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve installati o catene da neve a bordo, e che l’obbligo in questione può essere esteso dai sindaci di ciascun comune all’interno dei centri abitati.

I consigli della Polizia Stradale per potersi godere appieno ed in sicurezza questi periodi di vacanza sono i consueti, limitare la velocità adeguandola alle condizioni del traffico e delle strade, viaggiare sempre con le cinture allacciate ed i bambini bene assicurati agli idonei sistemi di ritenuta, evitare di mettersi in viaggio stanchi o dopo aver consumato bevande alcoliche e, citando un noto sportivo e presentatore televisivo: “prudenza, sempre…”.