Rissa in centro tra minori a Trento, ricostruita la dinamica dalla Polizia

lunedì, 8 giugno 2020

Trento – La Polizia di Trento ha avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori dell’aggressione di sabato nel centro storico della città.

Gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trento, nella giornata di sabato, sono accorsi sul luogo dell’aggressione, raccogliendo alcune testimonianze, rivelatesi cruciali per il prosieguo delle indagini.

Dalle audizioni, sono emersi indizi utili per risalire agli autori, così come dalle immagini degli impianti di videosorveglianza del comune di Trento. Quest’ultime hanno fornito riscontro alla dinamica dei fatti così come è stata raccontata da vittime e testimoni.

Inoltre hanno fornito particolari decisivi per l’individuazione dei colpevoli. Il movente sarebbe da ricondursi a questioni sentimentali tra minorenni.