Ricettazione di biciclette, il Radiomobile di Bolzano denuncia tre giovani

sabato, 8 maggio 2021

Bolzano – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano nel corso di attività di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre persone di cui due minorenni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione, riconducibile a vari furti di biciclette avvenuti nei giorni scorsi nel capoluogo. L’indagine è da collegare a due diversi eventi. Nel primo caso, avvenuto la notte del 3 maggio, i carabinieri hanno sorpreso in flagranza una persona intenta a rubare una bicicletta d’ingente valore. Nel secondo evento, avvenuto nel pomeriggio del 6 maggio, due minori sono stati sorpresi in flagranza mentre tentavano di vendere una bicicletta rubata. Nel corso delle attività sono state sequestrati anche attrezzi specifici per il taglio delle catene di sicurezza e alla rottura dei lucchetti. Le biciclette sono state restituite ai rispettivi proprietari.