Rapinatore arrestato dalla Polizia a Rovereto

sabato, 4 gennaio 2020

Rovereto – Rapinatore fermato dalla Polizia grazie alla collaborazione dei cittadini. La Volante del Commissariato di Rovereto è intervenuta in via Negrelli dove, sull’esterno del negozio di elettricità “MASETTO S.n.C.”, alcune persone stavano trattenendo una persona.

Gli agenti hanno appreso direttamente dalla titolare dell’esercizio che, poco prima, un giovane faceva ingresso nell’esercizio e, dopo averla, con una scusa, distratta, prelevava con rapidità dall’interno del registratore di cassa una banconota da 50 euro.

In quegli attimi è sopraggiunto il figlio della titolare che, vista l’azione furtiva dello sconosciuto, lo ha affrontato cercando di bloccarlo. Il malfattore però, ha reagito contro di lui in maniera violenta, spingendolo contro il bancone di vendita, facendolo rovinare a terra. Successivamente allo scontro al figlio della titolare sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni.

A seguito della colluttazione l’uomo riusciva a guadagnare l’uscita, veniva però qui notato da alcuni passanti che, compreso quanto stava accadendo, lo hanno bloccato, dando così l’allarme al NUE 112, facendo intervenire la Volante che, identificava il rapinatore in K.N. di anni 35, soggetto gravato da numerosi precedenti contro il patrimonio, e lo ha arrestato per il delitto di rapina impropria.

“Questo evento ha dimostrato ulteriormente - commenta il vicequestore Salvatore Ascione, portavoce del Questore - , quanto sia importante la collaborazione dei cittadini, che sono il primo presidio della sicurezza partecipata, e la celerità dell’intervento della Polizia per contrastare episodi come quello accaduto a Rovereto. Questa azione segue le altre iniziative volute la Questore Garramone e messe in atto dal Commissariato di Rovereto volte a prevenire fenomeni delittuosi e destinate a restituire alla collettività la giusta sicurezza”.