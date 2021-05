Rapina e droga, controlli e operazioni della Polizia di Stato nel Bresciano

venerdì, 14 maggio 2021

Travagliato – Nell’ambito dell’operazione Cristallo e degli arresti eseguiti lo scorso martedì mattina dalla Squadra Mobile, è stata disposta, dal Questore della Provincia di Brescia, la sospensione dell’attività “Bar Alex” a Travagliato.

Uno degli arrestati è risultato essere il titolare del bar utilizzato come base logistica per i traffici illeciti. In particolare, le attività d’indagine tramite intercettazioni telefoniche e ambientali e all’installazione di una telecamera davanti al bar, hanno permesso di dimostrare come il bar fosse luogo d’incontro dei vari soggetti appartenenti al sodalizio criminoso.

Alla luce di ciò, il Questore ha disposto la chiusura del predetto esercizio commerciale per il periodo di 10 giorni.

LA SQUADRA MOBILE ARRESTA TRE NAPOLETANI SPECIALIZZATI NELLE RAPINE DI OROLOGI DI LUSSO

La Squadra Mobile di Brescia ha tratto in arresto per rapina 3 pregiudicati napoletani che avevano poco prima scippato il proprietario di un ristorante del proprio orologio in oro, un Rolex “Daytona” del valore di circa 40 mila euro.

Gli investigatori erano stati messi in allerta da un episodio di rapina avvenuto in piena zona del centro storico di Brescia ai danni di un imprenditore che, probabilmente dopo essere stato pedinato, non appena è sceso dalla suo lussuoso suv, è stata avvicinato da malviventi che gli si sono avventati per strappargli di dosso un lussuosissimo orologio, del valore di circa 100.000 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Nel gergo questa è chiamata la tecnica “dei rolexari” messa a punto da malavitosi napoletani.

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Mobile ha notato un furgone fermo nei pressi del parcheggio della Metropolitana “Poliambulanza” con un soggetto al posto guida ve aveva targa intestata ad un’azienda napoletana. Gli Agenti hanno iniziato a tenerlo d’occhio, fino a quando hanno visto arrivare uno scooter a tutta velocità con a bordo due persone che si sono dirette proprio verso il retro del furgone, mentre l’autista, sceso dal veicolo, ha provveduto ad aprire il portellone posteriore del mezzo. I tre hanno preso dal mezzo una rampa di legno per riporre all’interno del furgone lo scooter in questione. In quegli istanti, la centrale operativa della Questura diramava segnalazione di una rapina in via Duca D’Aosta, ai danni di un uomo che fermo a bordo del proprio veicolo era stato picchiato e scippato del proprio Rolex.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato i tre individui; sottoposti a perquisizione, uno di essi è risultato in possesso dell’orologio appena scippato.

I tre malviventi, tutti di origine napoletana, sono stati tratti in arresto e condotti al carcere Nerio Fischione mentre l’orologio, del valore di 40.000 euro, è stato restituito alla vittima. Il caso ha voluto che i due poliziotti che hanno arrestato i tre malviventi ne aveva già arrestato uno e proprio per una rapina con la tecnica “dei rolexari” in un’altra città, dove prestavano in precedenza servizio. Le indagini sono ora dirette dalla Procura della Repubblica di Brescia e volte a individuare la responsabilità per la rapina occorsa il giorno precedente e nel recente passato.