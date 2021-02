Raffica di sanzioni dei carabinieri a Desenzano e Calvisano

domenica, 28 febbraio 2021

Desenzano del Garda – Weekend di controlli da parte dei carabinieri per il rispetto delle norme anti-covid. Con l’entrata in vigore delle nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus, i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno intensificato i controlli nelle piazze e nei luoghi maggiormente frequentati nei vari comuni di competenza, in particolare nelle stazioni ferroviarie, bar, parchi pubblici e le principali strade.



Per questo sono state impiegate diverse pattuglie dei Reparti della Compagnia carabinieri di Desenzano anche a piedi per il centro storico lacustre.

A Desenzano (Brescia), una coppia di veronesi è stata sanzionata per aver oltrepassato i confini regionali. Complessivamente sono stati controllati 5 locali, più di 100 persone di cui 11 di esse sono state sanzionate per l’inosservanza delle norme anti-covid.

A Calvisano (Brescia) i militari hanno eseguito il provvedimento di chiusura temporanea di un esercizio pubblico su disposizione della Prefettura. Il provvedimento trae origine da un controllo effettuato poco tempo fa dai militari che, all’atto dell’accesso, avevano identificato e sanzionato sette avventori, oltre al titolare, poiché intenti a consumare bevande all’interno del locale oltre l’orario consentito.