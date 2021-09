Pontevico, chiuso bar in centro

sabato, 25 settembre 2021

Pontevico – Disposta la chiusura del bar nella centrale Piazza Mazzini di Pontevico (Brescia).

La locale Stazione Carabinieri, ha notificato la sospensione della l’autorizzazione per la conduzione dell’attività di Bar sito nella piazza principale del paese, a firma del Questore di Brescia ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. per sette giorni a decorrere dalla data odierna.

I militari della locale stazione carabinieri durante l’estate appena trascorsa hanno dovuto fronteggiare in diverse occasioni situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica avvenute in orario serale nella principale Piazza Mazzini ed in particolare avvenute nelle vicinanze del Bar ivi situato.

In particolare in almeno due occasioni hanno avuto luogo liti tra gli avventori oltre alla abituale frequentazione del medesimo da parte di persone pregiudicate o dedite alcol. Stamane l’apposizione dei sigilli che verranno rimossi tra sette giorni.